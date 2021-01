Urtis vuole un figlio, Dayane Mello svela: “Farei l’inseminazione artificiale per realizzare il suo sogno” (VIDEO) (Di domenica 31 gennaio 2021) Giacomo Urtis vorrebbe diventare padre Nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena che riguarda Giacomo Urtis, ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5. Il chirurgo dei vip, in una recente intervista concessa a Giuseppe Porro, ha fatto una confessione inaspettata su Dayane Mello. Ebbene sì, la modella brasiliana quando lui era ancora concorrente del reality show di Canale 5 gli avrebbe confessato di essere disposta a fare un figlio con lui per renderlo felice. “Sono scioccato e felicissimo di quello che ha detto, anche se poi non lo facciamo sono bellissime parole”, ha detto il 43enne. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto l’ex di Stefano Sala e il medico estetico. Dayane Mello vuole esaudire il sogno di ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 31 gennaio 2021) Giacomovorrebbe diventare padre Nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena che riguarda Giacomo, ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5. Il chirurgo dei vip, in una recente intervista concessa a Giuseppe Porro, ha fatto una confessione inaspettata su. Ebbene sì, la modella brasiliana quando lui era ancora concorrente del reality show di Canale 5 gli avrebbe confessato di essere disposta a fare uncon lui per renderlo felice. “Sono scioccato e felicissimo di quello che ha detto, anche se poi non lo facciamo sono bellissime parole”, ha detto il 43enne. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto l’ex di Stefano Sala e il medico estetico.esaudire ildi ...

