Traffico Roma del 31-01-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 gennaio 2021) Luceverdeancora una buona domenica Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi sempre chiusa la galleria Giovanni XXIII verso via del Foro Italico Sono in corso le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza Dopo un incidente avvenuto alle prime ore del mattino di conseguenza sono chiusi gli ingressi da via della Pineta Sacchetti via Enrico Pestalozzi e da via Pieve di Cadore mentre all’interno del sottopasso della via Flaminia Nuova verso viale di Tor di Quinto è segnalato olio sul manto stradale raccomandiamo quindi di giungere sul posto a velocità moderata ricordiamo la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviate le linee bus che normalmente VI transitano sulla linea a della metropolitana alla stazione Barberini è chiusa per lavori di rinnovo impianti utili Sabry lì vicino e stazioni Spagna o Repubblica anche sulla linea ...