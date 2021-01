SPAL-Monza 1-1 | un pareggio che serve a poco

(Di domenica 31 gennaio 2021)1-1. Al Paolo Mazza di Ferrara la sfida tra, gara valida per la 20° giornata di Serie B, termina in parità. Si decide tutto nel primo tempo quando al gol degli ospiti di Gytkjær i padroni di casa rispondono con Valoti. Unchead entrambe e che di fatto fa felice solo l’Empoli, vittorioso contro il Frosinone e capolista a quota 31 punti, a +6 sule +7 sulla. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti al 13? con il gol di Gytkjaer ma i padroni di casa hanno risposto con Valoti al 30?. Con questo punto lasale a 34 punti e ila quota 35. inisce qui! Pareggianoche fanno felice l’Empoli. ...

L'allenatore della SPAL Pasquale Marino ha commentato il pareggio con il Monza in conferenza stampa al termine dei 90 minuti.