Sampdoria, Audero ci ripensa: “Con la Juventus potevamo osare di più. Non ricordo tiri in porta o mie parate nella ripresa” (Di domenica 31 gennaio 2021) Emil Audero ha un pizzico di rammarico per la sconfitta subita nel posticipo delle 18 di sabato contro la Juventus nel match della 20^ giornata di Serie A. Il portiere della Sampdoria ha commentato il k.o. per 2-0 subito ad opera dei bianconeri confessando che avrebbe preferito vedere una squadra con maggiore coraggio per dare fastidio alla Vecchia Signora.Audero: "potevamo osare di più"caption id="attachment 1087435" align="alignnone" width="658" Sampdoria Audero (getty images)/caption"Sicuramente è stata una partita in cui abbiamo provato fino all'ultimo a pareggiarla", ha esordito Audero. "Non dico che non ci abbiamo provato, ma forse potevamo osare qualcosa di più. Il 2-0 secondo me è eccessivo ma ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Emilha un pizzico di rammarico per la sconfitta subita nel posticipo delle 18 di sabato contro lanel match della 20^ giornata di Serie A. Il portiere dellaha commentato il k.o. per 2-0 subito ad opera dei bianconeri confessando che avrebbe preferito vedere una squadra con maggiore coraggio per dare fastidio alla Vecchia Signora.: "di più"caption id="attachment 1087435" align="alignnone" width="658"(getty images)/caption"Sicuramente è stata una partita in cui abbiamo provato fino all'ultimo a pareggiarla", ha esordito. "Non dico che non ci abbiamo provato, ma forsequalcosa di più. Il 2-0 secondo me è eccessivo ma ...

