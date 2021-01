Pagelle Spezia Udinese | TOP e FLOP del match VOTI a fine primo tempo

(Di domenica 31 gennaio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 20ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Pereyra: BonifaziAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

Notiziedi_it : Coppa Italia: Napoli-Spezia, le pagelle e i voti - Notiziedi_it : Coppa Italia: Napoli-Spezia, le pagelle e i voti - infoitsport : Una partita dai due volti, le pagelle di Napoli-Spezia - AndreaIncorona8 : Una partita dai due volti, le pagelle di #NapoliSpezia https://www.persempre #Napoli .it/campionati/serie-a/una-par… - stomalissimo : RT @RaffaeleDeSa: Amici e tifosi del #Napoli, trovate qui le mie pagelle di questo splendido Napoli-Spezia. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Spezia

...00 Bologna - Milan (- tabellino) 18:00 Sampdoria - Juventus (- tabellino) 20:45 Inter - Benevento (- tabellino) Domenica 31 gennaio 12.30- Udinese (- ...IN LINGUA - Il messicano è ll'ommo 'e cchiú 'e 'stu Napule. Demme ncòra 'na vota furnette na ... chella 'e vattere 'ope cquatto a ddoje, passà 'o turno e ccunquistà 'na sfarnaja (...Il Napoli batte lo Spezia e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Dopo un ottimo primo tempo terminato con un roboante 4-0 ed una prima fase ...Spezia-Udinese, ventesima giornata di Serie A 2020/2021, oggi in diretta tv. Orario d'inizio, canale, quando è e come vederla in streaming.