(Di domenica 31 gennaio 2021) In 150 forse di più radunati nello stesso punto. Il copione è sempre lo stesso, la rissa scatta in pochi secondi. Roma rissa (Facebook)Il copione ormai è sempre lo stesso, uguale alle storie del Pincio, uguale e a quelle di Villa Borghese, se restiamo nel territorio romano e nella sua recente cronaca. Gruppi di ragazzi che si danno appuntamento in un particolare punto della città ed iniziano a darsene di santa ragione. Il fenomeno, se cosi può essere chiamato, è stato notato anche in altre città, ma Roma, mantiene, per ora, la palma di città con più casi nel paese, e più giovani venuti alla tremenda ssa. Anche ieri, in Piazza del Popolo, quindi pieno centro. Gruppi di ragazzi arrivati dal Pincio, altri che hanno raggiunto la piazza da altre zone. Tutti concentrati li, in quel punto. 150, forse anche di più, in una ssa che ha coinvolto nel giro di pochi minuti anche i ...

In un pomeriggio di assembramenti, tra via del Corso e le principali strade commerciali, si è registrata unarissa in piazza del Popolo tra una decina di adolescenti, in una folla di duecento ...