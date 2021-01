L'invasione degli anglicismi (Di domenica 31 gennaio 2021) Da «drive through» a «cashless», da «green economy» a «droplets»: basta sfogliare un quotidiano o seguire un tg per ritrovarsi assediati da termini esportati da oltre Manica. I primi a esibire questo linguaggio, quasi sempre in modo inutile, (a volte ridicolo) sono i politici. Per darsi un tono «internazionale». E non farsi capire. In un annuncio agli italiani, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha usato la locuzione «vax-day» per definire l'avvio delle vaccinazioni. Non è la sola volta che, durante la pandemia, membri delle istituzioni hanno preferito termini anglofoni al posto di quelli italiani in comunicazioni importanti. A pochi giorni dall'inizio dell'anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, abbiamo sentito ministri della Repubblica ed esponenti di tutte le forze politiche introdurre nel dibattito pubblico innumerevoli parole inglesi: ... Leggi su panorama (Di domenica 31 gennaio 2021) Da «drive through» a «cashless», da «green economy» a «droplets»: basta sfogliare un quotidiano o seguire un tg per ritrovarsi assediati da termini esportati da oltre Manica. I primi a esibire questo linguaggio, quasi sempre in modo inutile, (a volte ridicolo) sono i politici. Per darsi un tono «internazionale». E non farsi capire. In un annuncio agli italiani, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha usato la locuzione «vax-day» per definire l'avvio delle vaccinazioni. Non è la sola volta che, durante la pandemia, membri delle istituzioni hanno preferito termini anglofoni al posto di quelli italiani in comunicazioni importanti. A pochi giorni dall'inizio dell'anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, abbiamo sentito ministri della Repubblica ed esponenti di tutte le forze politiche introdurre nel dibattito pubblico innumerevoli parole inglesi: ...

