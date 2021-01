Goffredo Bettini | Conte Ter con patto scritto o si vota a giugno

(Di domenica 31 gennaio 2021) “Siamo disponibili a ricomporre la maggioranza di governo messa in crisi da Italia viva. Edeve guidarla. Occorre fare presto, perché ogni giorno che passa il dibattito pubblico si allontana sempre di più dalle preoccupazioni degli italiani”. Sul Corriere della Sera,delinea l’ambito di trattativa del mandato esplorativo di Roberto Fico:Ter e unsulle cose da fare. “Il ruolo del Pd è e sarà fondamentale. Senza il Pd, infatti, non ci sarebbe alcuna stabilità della Repubblica né la possibilità di una crescita ecologica e solidale. Noi siamo l’elefante “buono” che si porta in “groppa” qualche suonatore di tamburello. Alcuni commentatori amplificano il rumore del tamburello e non si accorgono che l’elefante “buono” dà la forza e la ...

Sul Corriere della Sera ,delinea l'ambito di trattativa del mandato esplorativo di Roberto Fico: Conte Ter e un patto scritto sulle cose da fare. Per far nascere un Conte Ter, ...Una parte del Pd, per esempio, ipotizza il ritorno al voto. "È il solito spauracchio per terrorizzare qualche parlamentare preoccupato. Prima di votare c'è da fare il Recovery plan, ...Per far nascere un Conte Ter, spiega il dirigente dem, molto ascoltato nella segreteria, “prima va chiuso un accordo di ferro sulle cose da fare che riguardano le persone, stord ...Il leader di Italia viva: «Va capito che governo sarà e chi lo guiderà, poi si decidono le nomine, anche di secondo livello. Le elezioni? Saranno nel 2023» Senatore Matteo Renzi, come è andato il coll ...