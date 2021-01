Deadpool: Ryan Reynolds e la sessualità del suo personaggio (Di domenica 31 gennaio 2021) Ryan Reynolds ha commentato con entusiasmo la possibilità di esplorare nel dettaglio la sessualità fluida di Wade Wilson, alias Deadpool. Ryan Reynolds ha commentato con entusiasmo la possibilità di esplorare nel dettaglio la sessualità fluida di Wade Wilson, alias Deadpool. Nei fumetti, infatti, il mercenario è pansessuale, cosa confermata dal suo co-creatore pansessuale, e ai tempi dell'uscita del primo film l'attore canadese ha affermato che quel dettaglio sarebbe interessante da esplorare, in parte perché il mondo di Deadpool è più libero rispetto ad altri universi supereroistici. Nel 2016, alla premiere del film a New York, Ryan Reynolds ha detto apertamente di non essere contrario a una storia ... Leggi su movieplayer (Di domenica 31 gennaio 2021)ha commentato con entusiasmo la possibilità di esplorare nel dettaglio lafluida di Wade Wilson, aliasha commentato con entusiasmo la possibilità di esplorare nel dettaglio lafluida di Wade Wilson, alias. Nei fumetti, infatti, il mercenario è pansessuale, cosa confermata dal suo co-creatore pansessuale, e ai tempi dell'uscita del primo film l'attore canadese ha affermato che quel dettaglio sarebbe interessante da esplorare, in parte perché il mondo diè più libero rispetto ad altri universi supereroistici. Nel 2016, alla premiere del film a New York,ha detto apertamente di non essere contrario a una storia ...

horrorandseance : 'Non mi dia un supercostume verde... O animato' l'odio di Ryan per Green Lantern >>>>>> #Deadpool - valequeen99 : RT @versoblio: tweet di apprezzamento per Ryan Reynolds?? #Deadpool - Issslanda : Comunque la voce di Ryan in Deadpool è mille volte meglio del doppiaggio - valequeen99 : RT @starkbuckz: appreciation tweet per Wade Wilson aka #Deadpool perché penso che non riceva l'apprezzamento che merita. Per non parlare po… - alexisnerv : Ciao Ryan, buonasera anche a te #Deadpool -