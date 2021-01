VIDEO Team New Zealand rischia una scuffia! Pazzesca impennata in allenamento, che brivido! (Di sabato 30 gennaio 2021) Team New Zealand aspetta di conoscere chi sarà il suo avversario nel match race per la America’s Cup. I detentori della Vecchia Brocca seguiranno da vicino la finale della Prada Cup tra Luna Rossa e Ineos Uk, ma nel frattempo si stanno anche allenando in acqua per farsi trovare pronti all’appuntamento con le regate più importanti dell’ultimo quadriennio, in programma a marzo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). I kiwi sono usciti dal loro hangar per una sessione di allenamento, hanno mostrato anche i nuovi foil estremi, ma sono anche andati molto vicini a un incidente. La barca si è infatti impennata tremendamente, l’equipaggio si è dovuto prodigare per tenere lo scafo e per evitare la scuffia. L’imbarcazione è andata in leggero splashdown, una piccola spanciata che però non è costata nulla. Te Rehutai è salva e ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)Newaspetta di conoscere chi sarà il suo avversario nel match race per la America’s Cup. I detentori della Vecchia Brocca seguiranno da vicino la finale della Prada Cup tra Luna Rossa e Ineos Uk, ma nel frattempo si stanno anche allenando in acqua per farsi trovare pronti all’appuntamento con le regate più importanti dell’ultimo quadriennio, in programma a marzo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). I kiwi sono usciti dal loro hangar per una sessione di, hanno mostrato anche i nuovi foil estremi, ma sono anche andati molto vicini a un incidente. La barca si è infattitremendamente, l’equipaggio si è dovuto prodigare per tenere lo scafo e per evitare la scuffia. L’imbarcazione è andata in leggero splashdown, una piccola spanciata che però non è costata nulla. Te Rehutai è salva e ...

