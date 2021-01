Serie C, i risultati delle partite del sabato (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono appena terminate le ultime sfide del sabato. Ecco i risultati di tutti gli anticipi della 21esima giornata di Serie C. Serie C – Girone A Olbia-Alessandria 1-2 Albinoleffe-Pergolettese 1-0 Lecco-Livorno 1-0 Piacenza-Pontedera 0-2 Pro Vercelli-Pro Patria 0-0 Carrarese-Pro Sesto 0-1 Girone B Fermana-Sudtirol 1-1 Gubbio-Sambenedettese 1-2 Triestina-Cesena 2-1 Virtus Verona-Imolese 3-1 Ravenna-Legnago Salus 1-1 Vis Pesaro-Modena 1-0 Girone C Potenza-Palermo 0-0 Teramo-Bari 2-1 Ternana-Paganese 3-1 Virtus Francavilla-Turris 3-1 Foggia-Casertana 1-0 Seguici su Metropolitan Magazine Autore: Alessandro Salvetti L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono appena terminate le ultime sfide del. Ecco idi tutti gli anticipi della 21esima giornata diC.C – Girone A Olbia-Alessandria 1-2 Albinoleffe-Pergolettese 1-0 Lecco-Livorno 1-0 Piacenza-Pontedera 0-2 Pro Vercelli-Pro Patria 0-0 Carrarese-Pro Sesto 0-1 Girone B Fermana-Sudtirol 1-1 Gubbio-Sambenedettese 1-2 Triestina-Cesena 2-1 Virtus Verona-Imolese 3-1 Ravenna-Legnago Salus 1-1 Vis Pesaro-Modena 1-0 Girone C Potenza-Palermo 0-0 Teramo-Bari 2-1 Ternana-Paganese 3-1 Virtus Francavilla-Turris 3-1 Foggia-Casertana 1-0 Seguici su Metropolitan Magazine Autore: Alessandro Salvetti L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

