Sampdoria-Juventus 0-2: Chiesa non perdona, Pirlo sorride (Di sabato 30 gennaio 2021) Juventus cinica a Marassi: bianconeri a due volti contro la Sampdoria. Chiesa fa centro, Chiellini alza il muro La Juventus emerge sotto la pioggia di Marassi, quarta vittoria consecutiva per la Vecchia Signora considerando tutte le competizioni. Partita con storie differenti, con un primo tempo di marca bianconera e la ripresa ruoli invertiti. La partita Juventus molto aggressiva nei primi minuti di gioco, con un possesso palla molto veloce e con la capacità di trovare sempre l'attaccante alle spalle della difesa rivale. Bravo McKennie a sganciarsi tra le linee e favorire degli spazi aperti da Morata. Chiesa sblocca il match al 20? finalizzando un'azione da calcetto impostata da Ronaldo e Morata, con lo spagnolo bravo a trovare l'esterno sul secondo palo. Bentancur e ...

