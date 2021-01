Roma, occupati locali a Tor Sapienza: nei controlli spunta la merce rubata (Di sabato 30 gennaio 2021) “Recupero immobili occupati abusivamente“: durante le operazioni la Polizia Locale scopre base di ricettazione. Tra la merce rubata, una moto e parti di auto di grosso valore. In via Giorgio Morandi, a Tor Sapienza, ci sono alcuni immobili occupati abusivamente: la Polizia Locale di Roma Capitale, in una delle operazioni di recupero dei locali, ha scoperto una base di ricettazione. Sono stati, infatti, rinvenuti oltre 70 parti di veicoli (di provenienza furtiva), una moto rubata e strumenti idonei allo scasso; tutti successivamente posti sotto sequestro. Leggi anche: Roma, medicinali e preparati illegali per combattere il Coronavirus: scoperta ‘farmacia’ abusiva All’interno di un locale commerciale di proprietà dell’Ater, gli agenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) “Recupero immobiliabusivamente“: durante le operazioni la Polizia Locale scopre base di ricettazione. Tra la, una moto e parti di auto di grosso valore. In via Giorgio Morandi, a Tor, ci sono alcuni immobiliabusivamente: la Polizia Locale diCapitale, in una delle operazioni di recupero dei, ha scoperto una base di ricettazione. Sono stati, infatti, rinvenuti oltre 70 parti di veicoli (di provenienza furtiva), una motoe strumenti idonei allo scasso; tutti successivamente posti sotto sequestro. Leggi anche:, medicinali e preparati illegali per combattere il Coronavirus: scoperta ‘farmacia’ abusiva All’interno di un locale commerciale di proprietà dell’Ater, gli agenti ...

