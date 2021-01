Inter-Benevento | gol di Lautaro Martinez | con il sinistro fa 2-0 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 30 gennaio 2021) L’trova il gol del raddoppio. Nel match contro il, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Antonio Conte, squalificato e in tribuna, siglano la rete del 2-0 grazie acherompe un digiuno di sei partite. Con ilbatte Montipo e si sblocca: in alto ildel gol dell’argentino. SportFace.