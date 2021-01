Il contadino che fa crescere piante dalla pietra (Di sabato 30 gennaio 2021) C’è una curva, poi una stradina sterrata che porta a metà della collina. Dal sentiero sbucano le terrazze e i muretti a secco lunghi 3 kilometri e costruiti a mani nude, sasso dopo sasso, più di 100 anni fa. Ci sono gli olivi, il capanno di paglia, il bosco. La Scoscesa è accanto a Lecchi, una frazione di Gaiole in Chianti: qui Lorenzo Costa all’età di 39 anni, ha deciso di tirare su la sua azienda agricola. «Nessuno voleva venire qui. Quando ho comprato gli anziani del paese al bar mi prendevano in giro. Dicevano: Ecco quello a cui hanno rifilato la fregatura» ricorda Lorenzo. Foto per concessione del Ristorante L’AsinelloUn contadino di prima generazione, coraggioso sì, ma non basta. Perché a guardare bene quel terreno, «classificato come agricolo, marginale e abbandonato» si legge una storia di agricoltura eroica. La Scoscesa sono 130 metri di dislivello, 9 ettari ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 gennaio 2021) C’è una curva, poi una stradina sterrata che porta a metà della collina. Dal sentiero sbucano le terrazze e i muretti a secco lunghi 3 kilometri e costruiti a mani nude, sasso dopo sasso, più di 100 anni fa. Ci sono gli olivi, il capanno di paglia, il bosco. La Scoscesa è accanto a Lecchi, una frazione di Gaiole in Chianti: qui Lorenzo Costa all’età di 39 anni, ha deciso di tirare su la sua azienda agricola. «Nessuno voleva venire qui. Quando ho comprato gli anziani del paese al bar mi prendevano in giro. Dicevano: Ecco quello a cui hanno rifilato la fregatura» ricorda Lorenzo. Foto per concessione del Ristorante L’AsinelloUndi prima generazione, coraggioso sì, ma non basta. Perché a guardare bene quel terreno, «classificato come agricolo, marginale e abbandonato» si legge una storia di agricoltura eroica. La Scoscesa sono 130 metri di dislivello, 9 ettari ...

