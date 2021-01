Come si indossa il “turtleneck”? Ecco cinque idee di outfit con i maglioni a collo alto

Leggi su chedonna

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ancora non saire i tuoi, i, per i tuoiinvernali?per te. Forse ti ricordi di quando, da bambina, non potevi assolutamente vedere i famosiche tua mamma ti obbligava adre per difenderti dal freddo. Beh, lo abbiamo detto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it