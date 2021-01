Caso Suarez | la Figc | Siamo ancora in attesa degli atti

ZZiliani : 'Egr. presidente FJGC @gagravina, ho letto del suo invito alla Procura ad aprire un'inchiesta sulla rissa #Ibra-… - ZZiliani : Il presidente FJGC #Gravina, che si preoccupa per l'immagine negativa creata dal caso #IbraLukaku e chiede l'interv… - ZZiliani : Il magistrato Giuseppe #Chinè, 51 anni, di Bovalino, Procuratore Federale, ha deferito #Buffon per bestemmia. Dunqu… - alecad80 : RT @ZZiliani: 'Egr. presidente FJGC @gagravina, ho letto del suo invito alla Procura ad aprire un'inchiesta sulla rissa #Ibra-#Lukaku; ness… - lucarai73 : RT @ZZiliani: 'Egr. presidente FJGC @gagravina, ho letto del suo invito alla Procura ad aprire un'inchiesta sulla rissa #Ibra-#Lukaku; ness… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

Sulle indagini relative all'esame sostenuto da Luisall' Università per Stranieri di Perugia vige il segreto istruttorio. Lo ha precisato la Figc in una nota, rivelando che il Procuratore Federale, sin dal settembre scorso, ha formalmente ...... 'In relazione alle notizie di stampa in ordine alle iniziative assunte dalla Procura Federale con riferimento all'indagine della Procura della Repubblica di Perugia sul, si precisa che ...La Figc sul caso Suarez: "Chiesti atti a settembre, ma per Cantone c'è segreto istruttorio". La nota ufficiale ...«Il procuratore della Figc, sin dal settembre scorso, ha formalmente richiesto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Perugia per le esigenze del ...