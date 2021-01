Atletico Madrid | Simeone sul Covid | «Dobbiamo conviverci e farci trovare pronti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 gennaio 2021) Diegoha parlato dei due casi di-19 che si sono verificati all’Diego, allenatore dell’, alla vigilia della partita contro il Cadice ha parlato in conferenza stampa facendo anche il punto sulla situazione-19, dopo le positività di Hermoso e Carrasco. «Lo diciamo dall’inizio della stagione,convivere con il Virus ed essere preparati persoluzioni. Sono due elementi chiave per la squadra, ma chi li sostituirà non li farà rimpiangere. Cambio modulo per le due assenze? Vedremo abbiamo tempo fino a domani a mezzogiorno per definire la squadra che partirà nel pomeriggio, vedremo se sarà necessario cambiare sistema o continuare con lo stesso che ...