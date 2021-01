Serie C 2020/2021, girone B: Triestina-Cesena a rischio rinvio, due positivi tra gli ospiti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Simone Russini e Francesco Ardizzone sono risultati positivi al Coronavirus, facendo suonare un campanello dall’arme in casa Cesena. Il club romagnolo, attualmente quinto nel girone B della Serie C 2020/2021, ha constatato la positività al Covid-19 dei due effettivi, la quale potrebbe pregiudicare la partenza per la trasferta a Trieste. Triestina-Cesena potrebbe dunque non giocarsi, per alcuni sospetti positivi oltre i già accertati Russini e Ardizzone, fra i quali vi è Mattia Bortolussi, fortemente influenzato. Nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio, il club sottoporrà il gruppo a dei tamponi rapidi, così da decidere il da farsi, rispettando peraltro le indicazioni dell’Ausl Cesenate. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Simone Russini e Francesco Ardizzone sono risultatial Coronavirus, facendo suonare un campanello dall’arme in casa. Il club romagnolo, attualmente quinto nelB della, ha constatato latà al Covid-19 dei due effettivi, la quale potrebbe pregiudicare la partenza per la trasferta a Trieste.potrebbe dunque non giocarsi, per alcuni sospettioltre i già accertati Russini e Ardizzone, fra i quali vi è Mattia Bortolussi, fortemente influenzato. Nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio, il club sottoporrà il gruppo a dei tamponi rapidi, così da decidere il da farsi, rispettando peraltro le indicazioni dell’Auslte. SportFace.

