Senatori in prestito | trattative | dietrofront | la crisi giallorossa è diventata una farsa

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Acrobazie sempre più spericolate, come gli artisti di un circo costretti a esibirsi in numeri di difficoltà crescente. I giallorossi hanno capito alla perfezione il momento storico: la poltrona è in pericolo e di fronte alla possibilità di perdere un posto in Parlamento, non c’è etica o morale che tenga. E così eccoli lanciarsi in manovre ad altissimo rischio come il “del senatore”. Il gruppo dei cosiddetti “responsabili” a sostegno di Conte è nato infatti soltanto grazie all’arrivo dal Pd di Tatjana Rojc, che ha consentito di raggiungere la fatidica soglia dei 10 iscritti. Un passaggio però solo momentaneo, come chiarito da Nicola Zingaretti, che prima o poi rivorrà indietro l’ormai ex esponente dem. Una comica continua, mentre il Paese resta paralizzato da unaeconomica durissima, che continua a picchiare forte in questi mesi di ...