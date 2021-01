Premier League, via libera a due sostituzioni aggiuntive in caso di infortuni alla testa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dal 6 febbraio fino al termine della stagione in Premier League verrà avviata una sperimentazione legata alle sostituzioni che si possono effettuare nel corso di una partita. Saranno infatti consentiti due cambi extra rispetto a quelli standard qualora ci dovessero essere giocatori infortunati alla testa, allo scopo di evitare che un club possa giocare in inferiorità numerica per via di una commozione cerebrale di un proprio calciatore. La sperimentazione terminerà a fine anno, ma potrebbe essere rinnovata anche nella prossima stagione. Anche nel prossimo Mondiale per Club ci sarà la stessa possibilità. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dal 6 febbraio fino al termine della stagione inverrà avviata una sperimentazione legata alleche si possono effettuare nel corso di una partita. Saranno infatti consentiti due cambi extra rispetto a quelli standard qualora ci dovessero essere giocatori infortunati, allo scopo di evitare che un club possa giocare in inferiorità numerica per via di una commozione cerebrale di un proprio calciatore. La sperimentazione terminerà a fine anno, ma potrebbe essere rinnovata anche nella prossima stagione. Anche nel prossimo Mondiale per Club ci sarà la stessa possibilità. SportFace.

livescore : x2 Primeira Liga ?????? x3 Premier League ???????????????? x1 FA Cup ???????????????? x4 League Cup ???????????????? x2 Community Shield ??… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: AUDIO Il #podcast sul calcio inglese: #Bergomi ci parla del momento del #Liverpool e di #Lampard #PremierLeague https://t.c… - ftg_soccer : GOAL! Balzan in Malta Premier League Balzan 2-1 Mosta - ftg_soccer : GOAL! Balzan in Malta Premier League Balzan 1-1 Mosta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Tra il 30 e il 31 gennaio tutte le partite su Sky e in streaming su NOW TV, ecco la programmazione htt… -