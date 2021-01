Perché gli uomini preferiscono le bionde? Il motivo non vi lusingherà (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alla frase “gli uomini preferiscono le bionde” qualcuno ha risposto: “Sì, ma poi sposano le brune” e, a quanto pare, nessuna delle due affermazioni è sbagliata. Il motivo però non lusinga le signore. Scopriamo Perché… Il colore dei capelli condiziona l’attrazione?Diversi studiosi ed esperti comportamentali hanno tentato nel corso degli anni di capire la connessione esistente tra il colore dei capelli di una donna e il comportamento differente che un uomo assume in base a questo. E sono stati ricercati anche motivi scientifici e biologici alla possibile base della preferenza degli uomini per le bionde. In un locale notturno, ad esempio, quale donna verrà avvicinata per prima, ma soprattutto Perché c’è una preferenza? Viren Swami e ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alla frase “glile” qualcuno ha risposto: “Sì, ma poi sposano le brune” e, a quanto pare, nessuna delle due affermazioni è sbagliata. Ilperò non lusinga le signore. Scopriamo… Il colore dei capelli condiziona l’attrazione?Diversi studiosi ed esperti comportamentali hanno tentato nel corso degli anni di capire la connessione esistente tra il colore dei capelli di una donna e il comportamento differente che un uomo assume in base a questo. E sono stati ricercati anche motivi scientifici e biologici alla possibile base della preferenza degliper le. In un locale notturno, ad esempio, quale donna verrà avvicinata per prima, ma soprattuttoc’è una preferenza? Viren Swami e ...

borghi_claudio : No ma è bellissimo, Salvini dice una cosa e appena ha finito su @SkyTG24 c'è @Daniele_Manca che gli mette in bocca… - matteosalvinimi : Qui Roma, insieme a Giulia Bongiorno dopo l'udienza del processo #Gregoretti, vi aggiorno. Sono molto soddisfatto p… - LegaSalvini : #Salvini: 'Stiamo preparando un esposto in Procura, perché prima o poi Arcuri risponderà di quello che ha fatto e n… - AnnaMar74773335 : RT @sostengo5: Perché lui può uscire di galera per l'emergenza Covid e gli altri no? La legge è uguale per tutti: SI o NO? - verdianasenia : RT @star3star3: Croccantino ogni volta che si fa un nuovo tatuaggio blocca la mamma su instagram perchè se vede le storie si incazza. Mentr… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Auschwitz - Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web

...Scoprire le miniere di Sale di Wieliczka in Polonia Perché dovresti visitare Quito il prima possibile I VIDEO PIU' VISTI Le Seychelles sono ora più accessibili ai turisti Le regole aggiornate per gli ...

Fico accetta il mandato esplorativo per confermare l'attuale maggioranza. Riferirà entro martedì

Il dubbio amletico tra i cinque stelle: aprire o no a Renzi? L'altro attore su cui saranno puntati gli obiettivi è il Movimento cinque stelle. Non solo perché è il partito di maggioranza di questa ...

Oscar Giannino su RadioBorsa spiega perché l'Italia ora sta rischiando grosso Fortune Italia ...Scoprire le miniere di Sale di Wieliczka in Poloniadovresti visitare Quito il prima possibile I VIDEO PIU' VISTI Le Seychelles sono ora più accessibili ai turisti Le regole aggiornate per...Il dubbio amletico tra i cinque stelle: aprire o no a Renzi? L'altro attore su cui saranno puntatiobiettivi è il Movimento cinque stelle. Non soloè il partito di maggioranza di questa ...