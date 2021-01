Paris Hilton, fecondazione artificiale per diventare subito mamma (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche le ereditiere più “festaiole”, prima o poi, sentono il desiderio di diventare mamme. E’ successo anche alla biondissima Paris Hilton: parlando al podcast di “The Trend Reporter”, Paris ha confessato di essersi sottoposta a un trattamento di fecondazione in vitro. In pratica, i dottori avrebbero già prelevato i suoi ovuli, poi fecondati con il seme del suo compagno. Perché ad accompagnarla in questo percorso, di cui si auspica il lieto fine, c’è il suo fidanzato da quindici mesi Carter Reum. Paris ha detto anche di aver selezionato gemelli maschi e femmine. In Italia non si potrebbe fare, perché l’etica non consente di scegliere il sesso del bambino né tantomeno le sue caratteristiche fisiche. Invece lei ha espressamente dichiarato di aver scelto sia maschi che femmine, e che ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche le ereditiere più “festaiole”, prima o poi, sentono il desiderio dimamme. E’ successo anche alla biondissima: parlando al podcast di “The Trend Reporter”,ha confessato di essersi sottoposta a un trattamento diin vitro. In pratica, i dottori avrebbero già prelevato i suoi ovuli, poi fecondati con il seme del suo compagno. Perché ad accompagnarla in questo percorso, di cui si auspica il lieto fine, c’è il suo fidanzato da quindici mesi Carter Reum.ha detto anche di aver selezionato gemelli maschi e femmine. In Italia non si potrebbe fare, perché l’etica non consente di scegliere il sesso del bambino né tantomeno le sue caratteristiche fisiche. Invece lei ha espressamente dichiarato di aver scelto sia maschi che femmine, e che ...

SaCe86 : #ParisHilton pronta a diventare mamma: “Avrò dei gemelli, un maschio e una femmina” - zazoomblog : Paris Hilton pronta a diventare mamma: “Avrò dei gemelli un maschio e una femmina” - #Paris #Hilton #pronta… - StraNotizie : Paris Hilton pronta a diventare mamma: “Avrò dei gemelli, un maschio e una femmina” - ModaCorriere : Paris Hilton rivela: «Ho iniziato la fecondazione in vitro, perché voglio due gemelli, un maschio e una femmina» - LatinLoser : All'improvviso mi è tornato in mente che Paris Hilton, per calmare le sue brame sessuali, fa il bagno nella sua vas… -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Hilton Paris Hilton sceglie la fecondazione in vitro: "Così posso avere due gemelli, maschio e femmina" L'Unione Sarda Colpo di testa per Jennifer Aniston: è bionda che più bionda non si può

La star di "The Morning Show" mostra sui social il suo nuovo colore di capelliNuovo anno, nuovo look per Jennifer Aniston, che ha deciso di optare per un nuovo colore di capelli. L'attrice, che resta ...

Paris Hilton lo rivela a tutti: “Farò quest’operazione”

"Voglio due gemelli, maschio e femmina", Paris Hilton annuncia di voler fare la fecondazione in vitro con il compagno Carter Reum ...

La star di "The Morning Show" mostra sui social il suo nuovo colore di capelliNuovo anno, nuovo look per Jennifer Aniston, che ha deciso di optare per un nuovo colore di capelli. L'attrice, che resta ..."Voglio due gemelli, maschio e femmina", Paris Hilton annuncia di voler fare la fecondazione in vitro con il compagno Carter Reum ...