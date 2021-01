Napoli, incubo Arsenal: sondaggio per Mertens (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’Arsenal piomba nuovamente su Dries Mertens dopo il corteggiamento dell’anno scorso: pericolo dalla Premier League per il Napoli L’Arsenal ha messo nel mirino Dries Mertens in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club di Premier League ha effettuato un sondaggio per il belga del Napoli. Si tratta del secondo tentativo nel giro di pochi mesi. L’Arsenal, infatti, provò a strappare Mertens agli azzurri prima del rinnovo contrattuale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’piomba nuovamente su Driesdopo il corteggiamento dell’anno scorso: pericolo dalla Premier League per ilL’ha messo nel mirino Driesin vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club di Premier League ha effettuato unper il belga del. Si tratta del secondo tentativo nel giro di pochi mesi. L’, infatti, provò a strappareagli azzurri prima del rinnovo contrattuale. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Primavera 2B, rinviata causa Covid Salernitana-Benevento: Primavera 2B,… - generacomplotti : RT @teleischia: CORONAVIRUS. INCUBO FAKE NEWS PER L’ASL NAPOLI 1: “MERCURIO, CADMIO E PIOMBO NEI VACCINI” - le0merk4 : @andrebazzi @Matteo_003 @biagio4658 @Alex_Zonghetti Come hai detto Milan sulla c’è l’ha facile,si Derby e Roma,ma i… - andrebazzi : Sulla carta il calendario più facile ce l'ha il Milan, ma derby e Roma in mezzo all'Europa League sono un ostacolo… - teleischia : CORONAVIRUS. INCUBO FAKE NEWS PER L’ASL NAPOLI 1: “MERCURIO, CADMIO E PIOMBO NEI VACCINI” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli incubo Napoli, incubo Arsenal: sondaggio per Mertens

L'Arsenal piomba nuovamente su Dries Mertens dopo il corteggiamento dell'anno scorso: pericolo dalla Premier League per il Napoli

Napoli - Spezia, il riscatto di Gattuso tra rabbia e polemiche

... Lozano, Politano ed Elmas , che in meno di un tempo hanno scacciato l'incubo datato 6 gennaio , ... Quello stesso cinismo che ieri ha caratterizzato un Napoli spietato e determinato almeno fino al black ...

Covid al Cardarelli di Napoli, incubo focolaio: sono 21 i sanitari positivi Il Mattino Napoli, incubo Arsenal: sondaggio per Mertens

L'Arsenal piomba nuovamente su Dries Mertens dopo il corteggiamento dell'anno scorso: pericolo dalla Premier League per il Napoli ...

Napoli-Spezia, il riscatto di Gattuso tra rabbia e polemiche

La vittoria in Coppa Italia contro i liguri allontana le voci di un possibile addio del tecnico calabrese, mentre rimane in bilico la posizione del ds Giuntoli ...

L'Arsenal piomba nuovamente su Dries Mertens dopo il corteggiamento dell'anno scorso: pericolo dalla Premier League per il... Lozano, Politano ed Elmas , che in meno di un tempo hanno scacciato l'datato 6 gennaio , ... Quello stesso cinismo che ieri ha caratterizzato unspietato e determinato almeno fino al black ...L'Arsenal piomba nuovamente su Dries Mertens dopo il corteggiamento dell'anno scorso: pericolo dalla Premier League per il Napoli ...La vittoria in Coppa Italia contro i liguri allontana le voci di un possibile addio del tecnico calabrese, mentre rimane in bilico la posizione del ds Giuntoli ...