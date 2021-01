Musacchio e la Lazio: 'Grande chance per rilanciarci insieme' (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'esigenza di avere un tocco di esperienza in più per la difesa da una parte, la voglia di iniziare una nuova avventura dall'altra: la Lazio e Mateo Musacchio ci hanno messo un attimo a trovarsi. "Sì, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'esigenza di avere un tocco di esperienza in più per la difesa da una parte, la voglia di iniziare una nuova avventura dall'altra: lae Mateoci hanno messo un attimo a trovarsi. "Sì, ...

AntoVitiello : La S.S. #Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore M… - AntoVitiello : Fatta per #Musacchio alla #Lazio, domani mattina le visite mediche a Roma. (@RicCaponetti) Quarta cessione del merc… - AntoVitiello : #Musacchio ad un passo dalla #Lazio, al #Milan un indennizzo per la cessione a 6 mesi d'anticipo dalla scadenza di contratto - CorSport : #Lazio, #Musacchio inserito in lista: in campo già a Bergamo? - CucchiRiccardo : A me sembra un buon acquisto, il calciatore con la giusta esperienza per rinforzare la difesa della #Lazio. Ha vogl… -