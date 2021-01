Maggio-Benevento, siamo ai titoli di coda (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La convocazione non avrebbe cambiato un destino ormai segnato. L’idillio tra Christian Maggio e il Benevento è finito. Manca solo la parola fine su un rapporto avviato verso i titoli di coda. La decisione della Strega di escludere Gabriele Moncini dalla lista “over” consegnata alla Lega per la gara con l’Inter e non il terzino per fare posto a Fabio Depaoli aveva fatto presuppore a un’ultima convocazione. Inzaghi ha invece deciso di lasciare a casa l’ex capitano del Napoli, sancendo definitivamente la fine dell’avventura in giallorossa dell’esperto difensore. Mancano pochi giorni alla fine della sessione invernale di calciomercato e Pasquale Foggia sarà chiamato a risolvere la questione, trovando una nuova sistemazione al quasi 39enne o trattando la risoluzione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La convocazione non avrebbe cambiato un destino ormai segnato. L’idillio tra Christiane ilè finito. Manca solo la parola fine su un rapporto avviato verso idi. La decisione della Strega di escludere Gabriele Moncini dalla lista “over” consegnata alla Lega per la gara con l’Inter e non il terzino per fare posto a Fabio Depaoli aveva fatto presuppore a un’ultima convocazione. Inzaghi ha invece deciso di lasciare a casa l’ex capitano del Napoli, sancendo definitivamente la fine dell’avventura in giallorossa dell’esperto difensore. Mancano pochi giorni alla fine della sessione invernale di calciomercato e Pasquale Foggia sarà chiamato a risolvere la questione, trovando una nuova sistemazione al quasi 39enne o trattando la risoluzione ...

