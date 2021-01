Governo, l?esploratore è Fico. M5S: avanti con Iv. Il Colle: fate presto (Di sabato 30 gennaio 2021) E? Roberto Fico l?esploratore che dovrà verificare se è possibile resuscitare la maggioranza rosso-gialla per il Conte-ter. Ad affidare al presidente della Camera... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 30 gennaio 2021) E? Robertol?esploratore che dovrà verificare se è possibile resuscitare la maggioranza rosso-gialla per il Conte-ter. Ad affidare al presidente della Camera...

MassimoBenesse1 : Renzi all'inizio della legislatura fa saltare un possibile governo giallorosso. Poi, caduto il governo gialloverde… - marckuck : @ClementiF @paologerbaudo Se non ricordo male il mandato esplorativo è diventato un paio di volte mandato pieno: du… - PrimaCommunica2 : Governo: “l’esploratore” Roberto Fico ha 100 ore per trovare una maggioranza nella maggioranza - maccpepp : #Fico per la seconda volta fa l’esploratore. Nel 2018 dopo i colloqui con i partiti annuncio’ che c’era la possibi… - pborghilivorno : #governo arriva l'esploratore per la vecchia maggioranza? -