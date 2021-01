Vaccini, vertice Ue - Astrazeneca. Commissaria Kiryakides 'rispettate gli obblighi' (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'azienda farmaceutica si è impegnata a coordinarsi in modo sempre più stretto con Bruxelles. 2 milioni e mezzo di dosi destinate al nostro paese, dopo un ritardo di quasi due mesi. Stabilimento ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'azienda farmaceutica si è impegnata a coordinarsi in modo sempre più stretto con Bruxelles. 2 milioni e mezzo di dosi destinate al nostro paese, dopo un ritardo di quasi due mesi. Stabilimento ...

GabrieleIuvina1 : Bravissimo @jensspahn Per la #Germania chiede un vertice federale e statale sulla vaccinazione per parlare della… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Ue, vertice dei ministri degli Esteri: l'agenda si sposta a Est Global Conve… - Roberto28055437 : @ChiodiDonatella Israele è al vertice mondiale per la somministrazione dei vaccini in percentuale alla popolazione.… - RosarioLavorgna : Vaccini, tappa fondamentale, ma cosa ci aspetta per il 2021 dal punto di vista economico? dalle Dichiarazioni del v… - corrierebologna : #bologna Vaccini, inizia una settimana di tensione -