Usa, 15enne uccisa a coltellate in diretta social da quattro ragazzine in un supermercato (Di giovedì 28 gennaio 2021) Usa, uccisa a 15 anni in diretta social da quattro ragazzine Una ragazzina di 15 anni è stata uccisa a coltellate in diretta social (Facebook e Instagram). Il feroce omicidio, commesso per mano di quattro ragazzine tra i 12 e i 14 anni, è avvenuto in un supermercato Walmart, in Louisiana. La scena è stata filmata e trasmessa live dalle quattro teenager con tanto di commenti agghiaccianti. Una vicenda orribile che ha lasciato sotto shock gli Stati Uniti. Le autorità hanno spiegato che per l’omicidio è stato usato un coltello rubato proprio nel grande magazzino e che la ricostruzione dell’accaduto è stata possibile proprio attraverso il video girato in ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Usa,a 15 anni indaUna ragazzina di 15 anni è statain(Facebook e Instagram). Il feroce omicidio, commesso per mano ditra i 12 e i 14 anni, è avvenuto in unWalmart, in Louisiana. La scena è stata filmata e trasmessa live dalleteenager con tanto di commenti agghiaccianti. Una vicenda orribile che ha lasciato sotto shock gli Stati Uniti. Le autorità hanno spiegato che per l’omicidio è stato usato un coltello rubato proprio nel grande magazzino e che la ricostruzione dell’accaduto è stata possibile proprio attraverso il video girato in ...

zazoomblog : Usa 15enne accoltellata: l’omicidio in diretta streaming sui social - #15enne #accoltellata: #l’omicidio - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Usa, 15enne uccisa a coltellate in diretta social: arrestate 4 adolescenti incastrate dai video - news_mondo_h24 : Garante privacy apre fascicolo su Facebook e Instagram. 15enne uccisa in diretta social negli Usa - lucamusiletanzi : RT @MediasetTgcom24: Usa, 15enne uccisa a coltellate in diretta sui social media #Usa - PiazzaSimonetta : RT @MediasetTgcom24: Usa, 15enne uccisa a coltellate in diretta sui social media #Usa -