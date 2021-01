Trova un portafogli e lo porta in questura, il proprietario gli regala la somma contenuta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ha riTrovato un portafogli per strada e senza pensare due volte lo ha consegnato in questura. Il fatto è accaduto a Matera e l’autore del gesto è un ragazzo nigeriano di 20 anni, che risiede nella città lucana e lavora per un ristorante del luogo effettuando consegne a domicilio. Nel portafogli, riTrovato in via Nazionale, c’erano 155 euro in contanti, 5 carte di credito e alcuni documenti personali. Il proprietario è stato rintracciato, si tratta di un ingegnere romano che lavora a Matera. Ha voluto ringraziare l’autore del gesto con una ricompensa, donando l’intera somma contenuta nel portafogli. Anche il questore di Matera, Eliseo Nicolì, si è complimentato con il giovane nigeriano ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ha rito unper strada e senza pensare due volte lo ha consegnato in. Il fatto è accaduto a Matera e l’autore del gesto è un ragazzo nigeriano di 20 anni, che risiede nella città lucana e lavora per un ristorante del luogo effettuando consegne a domicilio. Nel, rito in via Nazionale, c’erano 155 euro in contanti, 5 carte di credito e alcuni documenti personali. Ilè stato rintracciato, si tratta di un ingegnere romano che lavora a Matera. Ha voluto ringraziare l’autore del gesto con una ricompensa, donando l’interanel. Anche il questore di Matera, Eliseo Nicolì, si è complimentato con il giovane nigeriano ...

fanpage : Un gesto meraviglioso ? - bjacomino : RT @HuffPostItalia: Trova un portafogli e lo porta in questura, il proprietario gli regala la somma contenuta - HuffPostItalia : Trova un portafogli e lo porta in questura, il proprietario gli regala la somma contenuta - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Matera, immigrato trova portafogli e lo porta in questura #matera - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Matera, immigrato trova portafogli e lo porta in questura #matera -