Si sveglia durante il suo funerale: era stata data per morta. La donna ha ricominciato a respirare poco prima che fossero celebrate le sue esequie funebri. Incredibile stupore nei cuori di tutti i suoi familiari. Dopo uno svenimento avvenuto alcuni giorni fa, la donna era stata trasportata in ospedale, dove le è stata diagnosticata la

Una donna ha ricominciato a respirare in un cimitero di Bangalore, nell'India meridionale, pochi minuti prima dell'inizio del rito funebre, lasciando i suoi parenti senza ...

