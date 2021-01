Serie A 2020 2021 | gli arbitri della ventesima giornata | Sampdoria-Juventus a Fabbri

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda ladi. Tra gliche dirigeranno le sfide del primo turno del girone di ritorno c’è Michaeldi Ravenna per, mentre Bologna-Milan va a Daniele Doveri di Roma 1 e Inter-Benevento è stata affidata a Fabrizio Pasqua di Tivoli. Di seguito le designazioni complete. ATALANTA – LAZIO h. 15.00 CHIFFI Daniele (Padova) MELI Filippo (Parma) – VIVENZI Mauro (Brescia) IV: SACCHI Juan Luca (Macerata) VAR: MANGANIELLO Gianluca (Pinerolo) AVAR: PERETTI Giorgio (Verona) BOLOGNA – MILAN Sabato 30/01 h. 15.00 DOVERI Daniele (Roma 1) RANGHETTI Sergio (Chiari) – CECCONI Dario (Empoli) IV: FOURNEAU Francesco (Roma 1) VAR: ...

Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - assocalciatori : ?? “Calciatore del mese AIC” - dicembre 2020 (Serie A) @TheoHernandez premiato da chi nella storia di questo spor… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia #JuveBologna L'obiettivo è solo uno. Forza, ragazzi ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - fabriziodomini5 : Tabellone calciomercato invernale Serie A 2020/2021: acquisti e cessioni del mercato di gennaio e formazioni tipo - notizie_milan : Bologna-Milan, arbitra Doveri -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020

Io Donna

Le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 che prenderà il via domani sera con Vicenza-Venezia.Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata di ritorno del Campionato di Serie ...