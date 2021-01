Monte Sirino | escursionista vittima di un incidente mortale

Leggi su zon

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tragedia sul: unprecipita in un canalone durante un’escursione e muore, la tragedia è avvenuta ieri sera in località Madonna del Brusco Tragedia sul: un 49enne è precipita in un canalone durante un’escursione e muore, la tragedia è avvenuta ieri sera in località Madonna del Brusco, nel territorio del comune di Lagonegro. L’49enne, per cause ancora da accertare, è precipitato in un burrone e per lui non c’è stato nulla da fare. Con lui altri tre escursionisti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri, i sanitari del 118 e un elicottero proveniente da Gioia del Colle, ma l’intervento è stato inutile ed i soccorsi non hanno potuto far altro che ...