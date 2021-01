Lupin parte 2, l’annuncio di Netflix spiazza tutti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lupin parte 2, c’è grandissima attesa in Italia per il prosieguo della serie Tv con Omar Sy. Ma l’annuncio di Netflix sorprende tutti… Lupin parte 2: arriva l’annuncio di Netflix. Attraverso i propri canali social, infatti, la piattaforma on line ha svelato il periodo di lancio della seconda parte di una delle serie Tv più L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)2, c’è grandissima attesa in Italia per il prosieguo della serie Tv con Omar Sy. Madisorprende2: arrivadi. Attraverso i propri canali social, infatti, la piattaforma on line ha svelato il periodo di lancio della secondadi una delle serie Tv più L'articolo proviene da Inews.it.

NetflixIT : Assane non perde il vizio di giocare con le lettere. E con i nostri sentimenti. Quanto manca all’estate??? LUPIN pa… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Dopo il cliffhanger con cui termina il quinto episodio, ne arriveranno altri cinque. Nell'attesa, c'è una featurette s… - niccologabriele : RT @NetflixIT: Assane non perde il vizio di giocare con le lettere. E con i nostri sentimenti. Quanto manca all’estate??? LUPIN parte 2, in… - RedCapes_it : Lupin – Netflix annuncia l’arrivo della Seconda Parte - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Netflix conferma la seconda parte di #Lupin con Omar Sy. In estate 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard e Hugo Gél… -