Incidenti in montagna | escursionista morto in Basilicata

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 28 gennaio 2021)sul monte Sirino. Il 49enne è precipitato in un canalone. Soccorsi allertati dai compagni di viaggio. LAGONEGRO (POTENZA) –sul monte Sirino. L’ennesimo incidente in, come raccontato da La Repubblica, è avvenuto nella serata di mercoledì 27 gennaio nei pressi di Madonna del Brusco, territorio in provincia di Lagonegro. L’incidente Una escursione che si è trasformata in tragedia. L’uomo, insieme ad altri tre compagni di viaggio, si era addentrato sul monte Sirino per trascorrere la giornata con gli amici. Per motivi ancora da accertare, però, il 49enne è precipitato in un burrone. A chiamare i soccorsi sono stati proprio gli altri escursionisti che si trovavano con lui. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso ...