Ilaria D’Amico | “Buffon? Molto religioso | lui è gioia di vivere E’ goloso e non gli…”

Intervistata da Tuttosport, Ilaria D'Amico ha parlato di Gigi Buffon, che domani compie 43 anni. E lo ha fatto toccando gli aspetti più intimi del carattere del portiere della Juventus. Ecco le sue parole:RITI - "Abbiamo una serie di riti, a partire dalla serata-film: è una tradizione che ci portiamo dietro dall'inizio del lockdown".CARATTERE - "Devo ammettere che ha proprio un buon carattere, la parte più aggressiva di lui è l'agonismo che mette in campo. Fuori è una persona zen. Cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose".RELIGIONE - "È una cosa che fa parte della sua toscanità. Nonostante la mamma sia la donna più religiosa che conosca e Gigi stesso sia Molto praticante, ci sono delle espressioni colorite che fanno parte del suo gergo. Deve cambiare espressione, comunque. È il primo che ci resta male quando gli ..."

