“Ho smesso di essere insegnante e sono diventata una burocrate”: la prof chiede scusa agli alunni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Anche ai tempi della Dad le lezioni sono dure e gli insegnanti, come gli studenti, possono anche sbagliare. Sembra essere questo il senso del post che la docente Sara Bartolomeo, di storia e filosofia presso il liceo linguistico Federigo Enriquez di Ostia (Roma), che ha pensato di scrivere un post per chiedere scusa ai propri alunni, "trattati come una pratica da smaltire". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) Anche ai tempi della Dad le lezionidure e gli insegnanti, come gli studenti, posanche sbare. Sembraquesto il senso del post che la docente Sara Bartolomeo, di storia e filosofia presso il liceo linguistico Federigo Enriquez di Ostia (Roma), che ha pensato di scrivere un post perreai propri, "trattati come una pratica da smaltire". L'articolo .

