Governo | l?idea Di Maio spacca M5S La trincea dei senatori | «Pronti a votargli contro»

Il Messaggero

Tutti per Conte, tutti contro Renzi che «semina trappole per dividerci», ma divisi di fronte all’ipotesi di Di Maio premier. E’ la fotografia M5S, di fronte a uno scenario ...«Ci divertiremo». Matteo Renzi ha confidato ai suoi di sentirsi di nuovo «pienamente in partita». Visti gli scarsi risultati di Giuseppe Conte nella caccia ...