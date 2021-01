Aborto, in Polonia è illegale: in vigore la legge. Chi altro in Europa? (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’aborto è quasi illegale del tutto in Polonia. La norma che lo vieta anche in caso di malformazione del feto, è entrata in vigore in Polonia. La norma è conseguenza di una sentenza della Corte costituzionale dello scorso ottobre. L’entrata in vigore è stata rimandata fino a ora a causa delle manifestazioni di protesta e anche delle critiche da parte dell’Unione Europea. Il parlamento di Strasburgo ha parlato di una norma che mette a rischio la salute e la vita delle donne. Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’aborto è quasi illegale del tutto in Polonia. La norma che lo vieta anche in caso di malformazione del feto, è entrata in vigore in Polonia. La norma è conseguenza di una sentenza della Corte costituzionale dello scorso ottobre. L’entrata in vigore è stata rimandata fino a ora a causa delle manifestazioni di protesta e anche delle critiche da parte dell’Unione Europea. Il parlamento di Strasburgo ha parlato di una norma che mette a rischio la salute e la vita delle donne.

