Scandicci-Chieri oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2020 2021

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il recupero dell'undicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2020/2021. Le due formazioni tornano a sfidarsi appena tre giorni dopo aver disputato la gara di ritorno, vinta dalle piemontesi per 3-1. Scandicci va dunque a cerca di ricatto nel recupero che chiude il girone di andata. Le due formazioni, oltre a giocarsi il quarto posto della classifica attuale, sono in lotta per la terza piazza della graduatoria di andata, che definirà gli accoppiamenti della Coppa Italia. Chi otterrà almeno due punti in questo recupero si toglierà la soddisfazione di essere terza al giro

