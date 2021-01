Roma, l’ex moglie denuncia le continue aggressioni: 44enne finisce ai domiciliari (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Prima le discussioni, poi le violenti aggressioni e addirittura il “furto” del cellulare. Vittima una donna di 37 anni che, stanca delle continue vessazioni, ha deciso di sporgere denuncia contro l’ex marito. E’ per questo che i Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola hanno arrestato l’uomo, un Romano di 44 anni, dando esecuzione all’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP presso il Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Roma con l’accusa di atti persecutori e rapina aggravata. Leggi anche: Insieme al fratello tenta di uccidere un 46enne a coltellate: arrestato 43enne Il 44enne, grazie alle attività d’indagine condotta in sinergia tra i Carabinieri della Stazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Prima le discussioni, poi le violentie addirittura il “furto” del cellulare. Vittima una donna di 37 anni che, stanca dellevessazioni, ha deciso di sporgerecontromarito. E’ per questo che i Carabinieri della StazioneCecchignola hanno arrestato l’uomo, unno di 44 anni, dando esecuzione all’ordinanza della misura cautelare degli arrestiapplicata dal GIP presso il Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica dicon l’accusa di atti persecutori e rapina aggravata. Leggi anche: Insieme al fratello tenta di uccidere un 46enne a coltellate: arrestato 43enne Il, grazie alle attività d’indagine condotta in sinergia tra i Carabinieri della Stazione ...

ilfoglio_it : 'Fate sparire la locandina'. La Lega organizza una diretta Facebook sulla Shoah. La comunità ebraica di Roma va su… - CorriereCitta : Roma, l’ex moglie denuncia le continue aggressioni: 44enne finisce ai domiciliari - sudreporter : #Napoli, verso le comunali. Per #Maresca si decide a Roma, per l'ex 'vicerè' serve 'un manager': parlano Cantalames… - forzaroma : Calciomercato Roma, proposto l'ex Shakhtar #Ferreyra per l'attacco #ASRoma - iris_versari : RT @DiDonadice: Bentornata memoria! #Salvini cancella l’evento in cui avrebbe dovuto parlare Emanuele Licopodio ex #Forza #Nuova. In omaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma l’ex È morto Fabio Enzo, ex calciatore della Roma Calciomercato Roma Il Romanista