"No, questo proprio no!". Barbara D'Urso sbotta e zittisce l'ospite. Tutto in diretta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella puntata del 26 gennaio di 'Pomeriggio 5' uno scatenato Giovanni Ciacci aveva sorpreso Barbara D'Urso. Infatti, in riferimento all'amico speciale di Tommaso Zorzi aveva detto: "Invitalo anche domenica prossima. Quanta roba, ma è bellissimo. Questa è una roba meravigliosa, da dove è uscito questo? Te la do io la popolarità". La padrona di casa non ha potuto fare altro che ridere in un primo momento, prima di bloccare la sua verve. E successivamente lei era intervenuta. Barbara D'Urso si è rivolta così nei confronti dell'ospite: "Ciacci, ma ti prego. Io lo sai che sono per le cose serie. Quindi se ti vuoi fidanzare seriamente con Kevin io te lo faccio incontrare. Se invece vuoi fare una cosa leggera no". Nella serata del 27 gennaio invece, la padrona di casa si è innervosita a causa ...

