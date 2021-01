Marino: “Juve determinatissima, non potevamo fare di più. Mercato? Qualche arrivo farebbe piacere” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pasquale Marino ha commentato così la sconfitta per 4-0 della Spal contro la Juventus all’Allianz Stadium nei quarti di finale di Coppa Italia: Cosa le lascia questa partita? Come giudica questa Juve?“Sono convinto che la Juve sia una squadra competitiva con un organico abbastanza ampio. Ma soprattutto la mentalità che hanno, magari in partite come queste si rischia di rilassarsi un po’ ma si aiutano, oggi sono entrati determinatissimi. Quelli che stavano furori hanno tifato dal primo all’ultimo minuto, sono pronti a lottare per tutti gli obiettivi. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, nel primo tempo abbiamo tenuto botta. Poi nel momento in cui stavamo cercando di fare la partita abbiamo preso il 3-0 sul nostro errore”. farete altri colpi di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pasqualeha commentato così la sconfitta per 4-0 della Spal contro lantus all’Allianz Stadium nei quarti di finale di Coppa Italia: Cosa le lascia questa partita? Come giudica questa?“Sono convinto che lasia una squadra competitiva con un organico abbastanza ampio. Ma soprattutto la mentalità che hanno, magari in partite come queste si rischia di rilassarsi un po’ ma si aiutano, oggi sono entrati determinatissimi. Quelli che stavano furori hanno tifato dal primo all’ultimo minuto, sono pronti a lottare per tutti gli obiettivi. Noi abbiamo fatto quello che, nel primo tempo abbiamo tenuto botta. Poi nel momento in cui stavamo cercando dila partita abbiamo preso il 3-0 sul nostro errore”.te altri colpi di ...

Gazzetta_it : #Juve imbattuta in casa contro la #Spal: tre precedenti in #CoppaItalia, sempre cinque gol totali - CorriereQ : Spal, Marino: “La Juve può arrivare in fondo a tutte le competizioni” - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - MARINO: 'Abbiamo fatto quello che potevamo. La Juve è una grande squadra che può vincere lo scudetto' https://… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: MARINO a Raisport: 'La Juve può arrivare in fondo a competizioni, anche oggi ha mostrato voglia di lottare' https://t.co… - UgoBaroni : RT @TUTTOJUVE_COM: MARINO a Raisport: 'La Juve può arrivare in fondo a competizioni, anche oggi ha mostrato voglia di lottare' https://t.co… -