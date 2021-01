Madre soffoca e uccide il figlio disabile di 10 anni con una spugna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tragedia in Gran Bretagna dove secondo quanto riportato dalle fonti locali una Madre, Olga Freeman, avrebbe ammesso di aver ucciso, soffocandolo, il piccolo figlio Dylan, di appena 10 anni. Il corpo senza vita del piccolo bimbo, affetto dalla sindrome di Cohen, era stato ritrovato il 16 agosto dello scorso anno nella casa dei genitori, ad ovest di Londra. Il movente sarebbe da ricollegarsi alla fragilità emotiva della donna alla quale, dopo alcune perizie, potrebbe essere riconosciuta l’infermità mentale, conseguenza di una sindrome psicotico-depressiva. uccide il figlio disabile di 10 anni Il piccolo Dylan era affetto della Sindrome di Cohen, una rara forma di autismo e ritardo dello sviluppo neurologico che causa disabilità, obesità del ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tragedia in Gran Bretagna dove secondo quanto riportato dalle fonti locali una, Olga Freeman, avrebbe ammesso di aver ucciso,ndolo, il piccoloDylan, di appena 10. Il corpo senza vita del piccolo bimbo, affetto dalla sindrome di Cohen, era stato ritrovato il 16 agosto dello scorso anno nella casa dei genitori, ad ovest di Londra. Il movente sarebbe da ricollegarsi alla fragilità emotiva della donna alla quale, dopo alcune perizie, potrebbe essere riconosciuta l’infermità mentale, conseguenza di una sindrome psicotico-depressiva.ildi 10Il piccolo Dylan era affetto della Sindrome di Cohen, una rara forma di autismo e ritardo dello sviluppo neurologico che causa disabilità, obesità del ...

Madre soffoca figlio autistico con una spugna: aveva solo 10 anni

