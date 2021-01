La Caserma al via su Rai2 tra Simone Montedoro, regole e neve: cosa succederà alle reclute? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Caserma prende il via proprio oggi, 27 gennaio, su Rai2 con le reclute pronte a mettersi in gioco con la voce fuori campo di Simone Montedoro pronto a raccontare le disavventure dei novelli soldati. Dopo il successo de Il Collegio, ecco il programma che promette di essere un mix tra romanzo esperienziale eadventure, con l’idea di raccontare i ventenni del 2020, “una generazione profondamente matura, capace di leggere la tradizione, proiettarsi nelfuturo e ben consapevole di se stessa”. I ragazzi chiamati a contendersi la vittoria finale, e 20mila euro, sono tutti tra i 18 e i 23 anni, studenti, lavoratori o appartenenti alla categoria dei neet, tutti sono chiamati ad affrontare addestramenti sotto la neve, corse zavorrate, escursioni in esterna e suggestive arrampicate, ma ci sarà ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Laprende il via proprio oggi, 27 gennaio, sucon lepronte a mettersi in gioco con la voce fuori campo dipronto a raccontare le disavventure dei novelli soldati. Dopo il successo de Il Collegio, ecco il programma che promette di essere un mix tra romanzo esperienziale eadventure, con l’idea di raccontare i ventenni del 2020, “una generazione profondamente matura, capace di leggere la tradizione, proiettarsi nelfuturo e ben consapevole di se stessa”. I ragazzi chiamati a contendersi la vittoria finale, e 20mila euro, sono tutti tra i 18 e i 23 anni, studenti, lavoratori o appartenenti alla categoria dei neet, tutti sono chiamati ad affrontare addestramenti sotto la, corse zavorrate, escursioni in esterna e suggestive arrampicate, ma ci sarà ...

AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Al via su Rai 2 #LaCaserma, il reality dedicato alla vita militare. - APmagazineit : Al via su Rai 2 #LaCaserma, il reality dedicato alla vita militare. - lillydessi : La Caserma: Anticipazioni della Prima Puntata del nuovo docu-reality di Rai 2 in onda da Stasera -… - lillydessi : Stasera in tv, La Caserma su Rai 2: chi sono i partecipanti. Tra loro anche star di Tik Tok - Il Messaggero… - TTrasporti : #infobus #infoextraurbano Domenica 31 gennaio 2021, in occasione della #Marcialonga, sono sospese a #Moena le ferm… -