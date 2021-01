Inter-Milan 2-1 | il gol in diagonale di Ibrahimovic | VIDEO

Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il #DerbyMilano nelle parole del match-winner: Christian Eriksen! ??????? #InterMilan ????… - OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - MilanPress_it : Soddisfatti della prova di #Tomori? #MilanPress #Milan - JessicaKriku : @ciropolvere @capiscerismo @AndreaZani7 @pisto_gol Amore ma stai scherzando? Sarebbe finito tutto lì? Ma riguardati… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

L'Inter va in semifinale, gara segnata dal furiso con una rete arrivata quasi al termine recupero infinito, concesso per l'infortunio dell'arbitro Valeri, poi sostituito da Chiffi, ,ma questa partit ...Il Toro prosegue il proprio digiuno di gol, ma ha deciso di abbassare le proprie richieste d'ingaggio per il prolungamento: la firma è più vicina.