Gualtieri su blocco dei licenziamenti: 'Prima proroga generale poi selettiva su settori più in difficoltà' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il ministro dell'Economia Gualtieri ha parlato del blocco dei licenziamenti in scadenza tra pochi mesi, il 31 marzo. Ci sarà 'una proroga generale e poi, una successiva limitata ai settori piu' in ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il ministro dell'Economiaha parlato deldeiin scadenza tra pochi mesi, il 31 marzo. Ci sarà 'unae poi, una successiva limitata aipiu' in ...

Agenzia_Ansa : #Gualtieri 'Blocco licenziamenti prima per tutti poi con uno successivo limitato ai settori più in difficoltà'… - moneypuntoit : ?? Blocco dei licenziamenti con criteri selettivi, le novità annunciate da Gualtieri ?? - GnamTasty : RT @ItaliaaTavola: «Dovremo dare cig aggiuntiva e prorogare il blocco dei licenziamenti, una prima tranche per tutti e poi per i settori in… - ItaliaaTavola : «Dovremo dare cig aggiuntiva e prorogare il blocco dei licenziamenti, una prima tranche per tutti e poi per i setto… - TheItalianTimes : Si continua a parlare di #DecretoRistori 5 e di misure per i #lavoratori: Il ministro dell’Economia #Gualtieri ha d… -