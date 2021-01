Governo, Pd tiene insieme i duellanti: “Per Conte, con Iv e europeisti” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – Sono pronte le condizioni in maggioranza per un ritorno di Matteo Renzi e Italia viva nei giallorossi. Alla vigilia della direzione dem, a quanto apprende l’agenzia Dire da fonti qualificate, la sintesi raggiunta nel Pd – che dovrebbe essere la base della relazione che il segretario Nicola Zingaretti terra’ oggi in direzione – prevede il sostegno alla premiership di Giuseppe Conte con un allargamento e rafforzamento della maggioranza. Il che si traduce nel ‘ritorno a casa’ di Matteo Renzi e di Italia viva, all’interno della coalizione accanto al gruppo degli Europeisti. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – Sono pronte le condizioni in maggioranza per un ritorno di Matteo Renzi e Italia viva nei giallorossi. Alla vigilia della direzione dem, a quanto apprende l’agenzia Dire da fonti qualificate, la sintesi raggiunta nel Pd – che dovrebbe essere la base della relazione che il segretario Nicola Zingaretti terra’ oggi in direzione – prevede il sostegno alla premiership di Giuseppe Conte con un allargamento e rafforzamento della maggioranza. Il che si traduce nel ‘ritorno a casa’ di Matteo Renzi e di Italia viva, all’interno della coalizione accanto al gruppo degli Europeisti.

GianniRosa62 : RT @andros3000: Le lezioni che #Renzi tiene in #ArabiaSaudita: Come perdere un referendum e nn ritirarsi; Come nn contare un caxxo e far ca… - MariaAversano1 : RT @andros3000: Le lezioni che #Renzi tiene in #ArabiaSaudita: Come perdere un referendum e nn ritirarsi; Come nn contare un caxxo e far ca… - andros3000 : Le lezioni che #Renzi tiene in #ArabiaSaudita: Come perdere un referendum e nn ritirarsi; Come nn contare un caxxo… - DeSetter : @Gianciarla @janavel7 Forse hai votato chi li tiene ancora al governo, chi li ha ripescati dalla cacca ? - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @petergomezblog: '#Conte è l'unico uomo che tiene insieme il M5S, se fosse proposto Di Maio o Patuanelli al Senato… -