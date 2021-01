Carta e cartone | le regole della perfetta raccolta

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – Nove italiani su 10 hanno fattodifferenziata diun’abitudine oramai quotidiana, ma il 45% degli italiani si dichiara ancora confuso su cosa si può conferire e cosa no per un riciclo di qualità. Più di 1 italiano su 2, infatti, dichiara di ricorrere al bidone dell’indifferenziata in caso di dubbi e quasi il 60% non butta nellaconfezioni di uso quotidiano (come la scatola del dentifricio, ad esempio) che invece sono un ingrediente prezioso per l’industria del riciclo. Per questo Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, ricorda quali sono ledifferenziata die ...