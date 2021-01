BLAST Premier | l’organizzazione tedesca BIG è la dodicesima squadra | “Orgogliosi ed entusiasti”

Leggi su esports247

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Berlin International Gaming (BIG), nota organizzazionedi esports, è diventata ufficialmente ladella. Il team teutonico sostituisce 100 Thieves, in seguito alla decisione di abbandonare CS: GO da parte dellosangelina. Una notizia che è stata commentata con grande soddisfazione dal CEO di, Robbie Douek: “BIG è molto rispettata ed è certamente uno dei team di esports di maggior successo negli ultimi 12 mesi, pertanto possiamo considerarla l’aggiunta perfetta a”. Fondata nel 2017, BIG si è lentamente trasformata in una delle principali organizzazioni di esports in Europa. L’anno scorso il team CS: GO ...